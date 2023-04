Météo Tunisie : Baisse des températures et de fortes pluies attendues

L’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé, pour dimanche 2 avril et lundi 3 avril 2023, des pluies éparses et orageuses au nord et au centre ainsi que localement au sud. L'INM s’attend à de fortes pluies dans les zones côtières nord et à l’extrême nord-ouest. Les précipitations se situeraient quotidiennement entre vingt et quarante millimètres, pour atteindre localement soixante millimètres avec des chutes de grêle dans certains endroits.

L’INM prévoit aussi une baisse des températures, en particulier au nord et au centre. Les maximales se situeront entre douze et seize degrés et à neuf degrés sur les hauteurs. Au Sud, elles seront comprises entre 22 et 26 degrés.

Des vents forts sont attendus atteignant une vitesse comprise entre cinquante km/h à 70 km et pouvant atteindre 90 km/h dans les zones côtières, sur les hauteurs et au Sud.

I.N