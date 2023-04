GAT VIE organise son premier tournoi de Padel le « GAT VIE Padel Trophy »

GAT VIE, entreprise pionnière en assurance-vie en Tunisie, organise son premier tournoi de Padel, le GAT VIE Padel Trophy. Ce tournoi se déroulera du 10 au 16 avril 2023 à partir de 20 h au Padel Indoor de la Soukra à Tunis, et sera ouvert à tous les niveaux de jeu, avec 4 catégories : P1000, P250, P100 masculins et P100 féminins.

Le choix du Padel s'inscrit dans la volonté de GAT VIE de promouvoir un mode de vie sain et actif pour tous les Tunisiens. Accessible à tous les âges et à tous les niveaux de condition physique, le Padel est un sport qui allie plaisir, convivialité et dépassement de soi. C’est un sport en plein essor, qui a connu, ces dernières années, une croissance spectaculaire en Tunisie comme dans de nombreux pays partout dans le monde.

Le Padel est un sport qui valorise l'esprit d'équipe et la solidarité, avec des échanges rapides et intenses qui nécessitent une grande coordination entre les joueurs. Il met également en avant des valeurs comme le respect de l'adversaire, l'honnêteté et le sens de l'effort, ce qui en fait un sport à la fois ludique et exigeant.

Le GAT VIE Padel Trophy sera une occasion d’animer les nuits ramadanesques des passionnés de Padel et de leur permettre de s'amuser et de se mesurer les uns aux autres dans un esprit de compétition amicale.

Les finalistes des catégories P1000 et P250 se verront récompensés par un prize money. Les finalistes des catégories P100 hommes et femmes recevront des cadeaux offerts par Tiebreak.tn, le premier site de vente en ligne de raquettes et accessoires de Padel en Tunisie. En outre, une tombola sera organisée pour les inscrits et présents le jour de la finale à savoir le 16/04/2023.

L'inscription au tournoi est au prix de 40 DT, et peut être effectuée soit à l'indoor de la Soukra, soit au siège de GAT VIE au 92-94 avenue Hédi Chaker Tunis. Le tableau est fermé et les places sont limitées, la règle du premier arrivé premier servi sera appliquée.