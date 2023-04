Baisse du volume des exportations contre une hausse du volume des importations en février 2023

L'Institut national de la statistique (INS) vient de publier les chiffres relatifs au commerce extérieur aux prix constants pour février 2023. Un indicateur qu’il n’a pas publié depuis onze mois, la dernière publication datant d’avril 2022.

Il en ressort que pour ce deuxième mois de l’année, le volume des échanges s’est caractérisé par une diminution au niveau des exportations de 6,5% après la hausse de 4,4% en janvier. En revanche, les importations ont enregistrés une augmentation de 1,7% après le fléchissement de 5,9% observé en janvier. Suite à cette évolution le taux de couverture en volume a perdu sept points pour atteindre 80,3%.

En termes de prix, une stagnation (0,2%) est enregistrée au niveau des d'exportations alors que les prix des produits importés demeurent en baisse et fléchissent de 6,7% par rapport à janvier.

La baisse en volume enregistrée au mois de février au niveau des exportations (-6,5%) s'explique principalement par la baisse du volume des exportations du secteur de l’énergie (-76,4%), du secteur textile, habillement et (-2,4%), du secteur des industries mécaniques et électriques (-1,4%) , ainsi que le secteur des industries diverses avec un taux de -2,5%.

En revanche, le volume des exportations du secteur des mines, phosphates et dérivés s’est amélioré de 6,6% et celui des industries agricoles et alimentaires est en hausse de 3,9%.

En février, le volume des importations a augmenté de 1,7%, cette évolution provient d’une part de la hausse du volume des importations d'énergie (+44,81%). Et d’autre part, de la baisse du volume des importations des produits alimentaires, ainsi que les biens d'équipement (-7%).

Cependant, le volume des biens de consommation est quasi-stable (+0,3%), tandis que le volume des matières premières a légèrement augmenté de 0,5%.

Hors énergie, après les augmentations observées au mois de janvier, les exportations et les importations ont baissé en volume respectivement de 0,8% et 5,4%. Cette baisse des importations ne peut être que le résultat des restrictions à l’importation et l’instauration d’un contrôle au préalable.

Les prix des produits hors énergie sont quasi-stable (-0,2%) du côté des exportations, alors que pour les importations la baisse se poursuit avec un taux (-3%).

I.N