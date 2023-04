Association tunisienne des imams de mosquées : "Fallujah" n'est pas une œuvre artistique

L'Association tunisienne des imams de mosquées a estimé que le feuilleton télévisé "Fallujah" diffusé par la chaîne Al Hiwar Ettounsi encourageait la violence, la criminalité et l'extrémisme au sein des élèves.

Dans un communiqué du 29 mars 2023, l'association a, aussi, pointé du doigt un comportement violent de la part des personnages représentant les parents et le personnel du cadre éducatif. Elle a considéré que ce feuilleton ne reflétait pas la réalité et a considéré que la généralisation de ce comportement était inacceptable. L'association des imams a, aussi, estimé qu'on ne pouvait pas qualifier le feuilleton d'œuvre artistique puisqu'il ne cherche pas à réaliser un but bien précis.





L'association a appelé à :

- Respecter l'éthique et les mœurs publiques de la société tunisienne.

- Interdire tout acte touchant aux mœurs publiques, au personnel éducatif et à la famille tunisienne.

- Suivre une série de normes lors de la production de ce genre de feuilletons afin de faire évoluer l'être humain.

- Éviter toute idée externe à la société arabo-musulmane et toute approche relative à une réalité anormale et maladive et la prendre, au nom de l'art et du réalisme, pour généralité.

Le communiqué a été clos par le verset coranique n°104 de sourat Al-Imran: « Que soit issue de vous une communauté qui appelle au bien, ordonne le convenable, et interdit le blâmable. Car ce seront eux qui réussiront ».

















