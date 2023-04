Non, cette photo n'a pas été prise en Tunisie

Un chien qui console son maître, c’est le message que passe une image virale partagée sur Facebook depuis le 30 mars 2023. L’image qui a circulé sur la page « Sos animaux Tunisie » a suscité la réaction des Tunisiens. « Une image émouvante, le chien restera toujours un ami fidèle à l’Homme » commente l’un des internautes, « l’image du jour qui vient de la Tunisie » commente un autre.

Cette image a été déjà publiée en 2020 par plusieurs Tunisiens avec la même description et fait une centaine de partages.

Cependant, contrairement à ce qu’avancent ces internautes, l’image n’a pas été prise en Tunisie, mais en Colombie. Une recherche avec l’outil de recherche d’image inversée de Google, nous a dirigée vers la page « Popayán » qui est la capitale du département de Cauca, se situant au sud de la Colombie.

L’image a été partagée pour la première fois le 10 septembre 2020, relatant l’histoire de Don Carlos et son chiot Tuto. Ainsi on peut lire dans la publication « Une belle photo de l'année dernière de Don Carlos et Tuto, Don Carlos a perdu la vue à cause d'une maladie et Tuto est son fidèle compagnon de tous les jours lorsqu'il se rend au centre de la ville pour demander des pièces de monnaie pour survivre. Il a nommé le chiot "Tuto" en l'honneur du leader étudiant Tuto Gonzáles qui a été assassiné il y a 49 ans ».

Le 27 juin 2019, la page "Popayan" a lancé un avis de recherche de Tuto qui était porté disparu aprés l'accident de Don Carlos « Après avoir convulsé et été transporté en ambulance à l'hôpital de San José (Popayán), Don Carlos se rétablit. Mais son chien Tuto, qui a été emmené dans l'ambulance, est porté disparu ».

Don Carlos avec son ami Tuto en 2019

Un jour aprés, Don Carlos a retrouvé son meilleur ami qui n'a pas supporté la solitude.

Don Carlos retrouve son ami

R.A