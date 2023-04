Gouverneur de Gabès, refus de libération des détenus, Joey R. Hood… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 30 mars 2023 :

Kaïs Saïed limoge le gouverneur de Gabès

Le président de la République, Kaïs Saïed, a décidé, ce jeudi 30 mars 2023, par décret présidentiel, de limoger le gouverneur de Gabès, Mosbeh Kardamin. En poste depuis 2021, Mosbeh Kardamin a été nommé après le limogeage, par décret présidentiel, de Mongi Thameur. Agent fiscal, le gouverneur a été très actif durant la campagne électorale de Kaïs Saïed.

Complot contre la sûreté de l’État : refus de libération des détenus

La chambre des mises en accusation compétente pour examiner les affaires de terrorisme auprès de la cour d'Appel de Tunis a décidé, jeudi 30 mars 2023, de confirmer les décisions du juge d'instruction du pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme rejetant la libération de Chaima Issa, Ghazi Chaouachi, Jaouhar Ben Mbarek, Issam Chebbi, Abdelhamid Jelassi, Lazhar Akremi et Ridha Belhaj, détenus dans le cadre de l'affaire liée au complot contre la sûreté de l'État.

Joey R. Hood : les USA sont attachés à la liberté des médias

L'ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey R. Hood a considéré que la Tunisie faisait face à plusieurs défis économiques. Il a assuré que les USA cherchaient à aider le pays à traiter cela. Il a indiqué qu’un accord de libre-échange nécessitait une économie libérale, stable et ouverte. Il a exprimé son optimisme quant au futur en raison du programme de réformes présenté par le gouvernement de Najla Bouden au Fonds Monétaire Internationale (FMI).

Nabil Ammar s’entretient avec Serguei Lavrov

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, a reçu ce jeudi 30 mars 2023, un appel téléphonique de son homologue russe, Serguei Lavrov. L’entretien a porté sur "les relations d'amitié anciennes entre les deux pays, fondées sur le respect mutuel et les intérêts communs", note un communiqué du MAE tunisien. Les deux parties ont échangé sur "l’importance des positions pondérées et responsables dans un monde où des changements profonds et rapides s’opèrent".

Échanges italo-algériens autour de la situation en Tunisie

Le vice-premier ministre italien et ministre des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est entretenu, le 29 mars 2023 par téléphone, avec le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf. D’après un tweet publié à la même date par M. Tajani, les échanges ont porté sur le rôle joué par l’Algérie dans la garantie de la stabilité de la Tunisie. Ce dernier, serait selon la même source, fondamental.