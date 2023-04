SNJT : la justice administrative tranche en faveur des journalistes

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), a indiqué, dans un communiqué publié, ce jeudi 30 mars 2023, que la quatrième chambre d'appel du tribunal administratif a rendu sa décision en refusant d’accepter l’appel interjeté par le chargé des contentieux de l’État pour le compte du gouvernement dans l’affaire relative à la publication de l’accord-cadre conjoint des journalistes tunisiens.

La SNJT a souligné que la justice administrative confirme ainsi les jugements rendus en première instance et en appel en faveur du Syndicat ordonnant la publication immédiate du texte intégral de l'accord-cadre conjoint.

« Cette décision confirme les droits économiques, sociaux et professionnels des journalistes et le gouvernement doit prendre l'initiative de publier le texte intégral de l'accord dans le Jort, dans le respect des décisions de justice et la consécration de l'État de droit » a-t-il conclu.

M.B.Z