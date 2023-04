Fatma Mseddi vs notions économiques : le grand chaos des notations

La fraîchement élue députée de la circonscription Sfax sud, Fatma Mseddi a affirmé, dans une publication Facebook du 30 mars 2023, que l’agence Fitch Rating avait décidé de relever la notation de souveraineté de la Tunisie.

Néanmoins, la députée a accompagné sa publication d'une photo réalisée par le Journal "IlBoursa.com" évoquant certes la révision d’une notation par l’agence Fitch Ratings, mais pas celle de la Tunisie.

L’illustration contient le texte suivant : « Fitch Ratings relève à stables les perspectives de la note de l'ATB ». On remarquera que non seulement le texte ne contient pas le terme « Tunisie », mais qu’il s’agit d’une révision des perspectives et non d’une notation. De plus, la photo contient un assez grand logo de l’établissement bancaire en question. Il n’y a ni photo du drapeau tunisien, ni illustration du territoire tunisien, ni photo du président de la République Kaïs Saïed.









Aucun élément visuel ou du texte intégré à la photo ne fait allusion à la Tunisie ou à la révision de la note de souveraineté ! Il semblerait que l’élue ne sache ni différencier le logo d’une banque privée de celui du pays dont elle est députée, ni comprendre et assimiler les informations d’ordre économique rédigées en langue française.

Ou alors, Fatma Mseddi, dans un incroyable élan de génie, s'apprête à nous pondre une nouvelle théorie économique selon laquelle les notations et perspectives attribuées à une banque privée sont les mêmes que celles attribuées à la Tunisie.

Puisque cette hypothèse est très loin d'être vraie, il est judicieux de conclure que Fatma Mseddi et les notions économiques forment deux lignes parallèles qui ne se rejoignent pas.

Afin de lutter contre cette confusion et de permettre à notre chère élue de comprendre son erreur, rappelons qu’une notation financière est une note attribuée suite à l’étude de la solvabilité financière d’un pays. Elle est réalisée par des agences spécialisées telles que Fitch Ratings. Il s’agit d’une appréciation de ces dernières quant à la capacité d’un pays à honorer ses engagements financiers auprès de ses créanciers. Jointes à cette note-là, nous trouvons les perspectives. Il s’agit d’un tout autre élément indiquant la tendance de notation, c’est-à-dire, le futur de cette note-là en cas de maintien des mêmes circonstances économiques dans le futur. La perspective stable signifie un maintien de la note. La perspective négative signifie la baisse de la notation. La perspective positive signifie la hausse de la notation.





S.G