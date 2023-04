Paralysie totale du trafic du métro du Sahel

La directrice du service client de la société Transport du Sahel, Saoussen Ben Khedher, s’est exprimée, jeudi 30 mars 2023, sur les ondes de Jawhara FM, concernant la panne survenue durant la matinée au niveau de la ligne du métro Sousse-Mahdia.

« La panne est survenue aujourd’hui, le 30 mars, avant 6h du matin. Les techniciens de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz et de la compagnie et de la région Est (Sousse) sont intervenus afin de tenter de régler de la panne dans les plus brefs délais », a assuré la responsable.

L’intervenante a affirmé que « cette perturbation, survenue en raison d’une panne technique, pourrait se poursuivre jusqu'à demain » avant de préciser que le transformateur électrique a été endommagé.

Concernant la paralysie totale du trafic des métros au niveau du Sahel, Saoussen Ben Khedher a souligné : « En collaboration avec nos confrères de la société STS, nous sommes en train de consulter les horaires qui s’accordent le mieux pour transporter nos clients ».

La responsable a également adressé un message d’excuses auprès des clients de la société de Transport du Sahel assurant qu’il s’agit d'un cas de force majeure.

H.A