Blinken, ARP, Sahbi Amri … Les 5 infos de la journée

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 29 mars 2023.

Entretien entre Tajani et Blinken autour de la crise et des réformes en Tunisie

Le vice-premier ministre et ministre italien des Affaires étrangères, Antonio Tajani, s'est entretenu par téléphone avec le secrétaire d'État américain, Antony Blinken. Selon un communiqué publié par le ministère italien à la même date, l’entretien a porté sur la situation économique et sociale en Tunisie. Le communiqué du ministère italien a qualifié la situation en Tunisie de crise. Le ministre italien a souligné auprès du secrétaire d'État américain l'importance de la collaboration entre les deux pays afin d'appuyer la Tunisie et de fournir un soutien international rapide, adéquat et efficace.

ARP : le projet du règlement intérieur finalisé

La commission du règlement intérieur de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), s'est réunie pour examiner les questions liées au travail des commissions parlementaires et de leur fonctionnement ainsi que celles liées au bureau de l’Assemblée et sa composition. Un communiqué de l’ARP annonce que la commission a ainsi achevé l’élaboration du projet du règlement intérieur de l’Assemblée qui sera présenté et soumis au vote des députés lundi prochain.

Décision de libération de Sahbi Amri

Le célèbre blogueur Sahbi Amri, arrêté le 8 mars dernier sur ordre du parquet, vient d’être relâché suite à une décision de libération émise, mercredi 29 mars 2023, par le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, après l’avoir interrogé deux jours auparavant (le 27 mars dernier, ndlr). C’est ce qu’a annoncé l’un de ses avocats, Wael Ghazouani, dans un post Facebook, daté du même jour.

Aziz Bouhejba : 2023 est une année exceptionnelle en termes de sécheresse

Aziz Bouhejba, membre du conseil national du Syndicat des agriculteurs de Tunisie (Synagri) et ingénieur agricole, est revenu sur l’état de sécheresse qui menace d’effondrement le système agricole si des mesures urgentes ne sont pas prises. M. Bouhejba a indiqué : « Il n’y a pas d’exagération dans ces propos. Bien au contraire on a caché la vérité et minimisé les faits !

Huile d’olive : une production en baisse de 25%

La production nationale d'huile d'olive, au cours de la saison 2022-2023, a diminué de 25% par rapport à la saison 2021-2022, pour atteindre 180.000 tonnes, selon ce qu'a rapporté l'Office national de l’huile, ce mercredi 29 mars 2023, dans un rapport sur le déroulement de la saison de récolte et de transformation des olives. L’Office a expliqué que la production d'olives au cours de cette saison est inférieure de 15% à la production nationale moyenne enregistrée au cours de la dernière décennie (211.000 tonnes).