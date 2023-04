L’ambassadeur américain reçu par Abdelmonem Belati

Le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Abdelmonem Belati, a reçu mercredi 29 mars 2023 l’ambassadeur des États-Unis en Tunisie, Joey R.Hood et la délégation l’accompagnant.



La réunion a abordé les domaines de coopération bilatérale dans le secteur agricole et l'échange d'expériences, ainsi que les moyens de mettre en œuvre des programmes et des projets de coopération afin de réaliser les objectifs fixés.





Les deux parties ont également discuté de la difficulté de la situation actuelle et la succession des crises sanitaires, sécuritaires et environnementales à l'échelle mondiale, et leur impact sur la sécurité alimentaire et hydrique.

Dans ce contexte, le ministre a souligné la nécessité de conjuguer les efforts internationaux pour faire face à toutes les difficultés auxquelles le secteur agricole est confronté.

De son côté, l'ambassadeur des États-Unis a confirmé l'engagement de son pays à soutenir le secteur agricole en Tunisie.





S.H