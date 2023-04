Décision de libération de Sahbi Amri

Imprimer

Le célèbre blogueur Sahbi Amri, arrêté le 8 mars dernier sur ordre du parquet, vient d’être relâché suite à une décision de libération émise, mercredi 29 mars 2023, par le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme, après l’avoir interrogé deux jours auparavant (le 27 mars dernier, ndlr).

C’est ce qu’a annoncé l’un de ses avocats, Wael Ghazouani, dans un post Facebook, daté du même jour.

Rappelons qu’un mandat de dépôt avait été émis, le 21 mars 2021, contre M. Amri par le juge d’instruction près le pôle judiciaire de lutte contre le terrorisme.

L’arrestation survient après une intervention du blogueur sur la chaîne qatarie Al Jazeera où il aurait dévoilé l’identité de personnes infiltrées du régime. Le ministère public avait ordonné sa garde à vue pendant cinq jours et l’a renouvelée deux fois pour le même délai.

Sahbi Amri avait été arrêté, le 8 mars dernier, sur ordre du parquet, suite à une plainte déposée par Issam Dardouri en février dernier contre le producteur de l’émission et tous les participants à l’épisode mis en cause, notamment Maher Zid et Haykel Dkhil.

Sahbi Amri fait partie des fervents défenseurs de Kaïs Saïed, de son putsch et de la vague d’arrestations récentes ayant ciblé plusieurs personnalités politiques.

I.N