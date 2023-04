Majdi Karbai : décès d'un Tunisien âgé de 24 ans dans une prison italienne

L'ancien député et membre du parti Attayar, Majdi Karbai a annoncé qu'un jeune tunisien âgé de 24 ans était mort dans la prison de Gazzi à Messina en Italie.

Dans une publication du 28 mars 2023, Majdi Karbai a expliqué que le jeune tunisien était placé en détention depuis le 20 février 2023 et qu'il avait été retrouvé mort.

Il a critiqué l'absence de réaction de la part de l'État à ce sujet et a indiqué que plusieurs Tunisiens avaient péri alors qu'ils se trouvaient dans des centres de détention dans des pays étrangers. Il a estimé qu'on parlait de souveraineté nationale, mais pas de souveraineté des êtres humains et des Tunisiens. Il a déploré l'impunité et le laisser-aller des représentants de l'État à ce sujet.









S.G