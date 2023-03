Brahim Bouderbala, SNJT, Amnesty International… Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 14 mars 2023 :

Saïed à Bouderbala : nous sommes engagés dans une bataille de libération nationale

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mardi 14 mars 2023, le nouveau président de l'Assemblée des représentants du peuple (ARP), Brahim Bouderbala, à Carthage et lui a présenté ses félicitations pour son élection à la présidence de l'Assemblée. Au cours de la réunion, de nombreux sujets ont été abordés, notamment les législations attendues par le peuple et la responsabilité des députés envers leurs électeurs, car l'élection est un mandat confié par l'électeur à celui qui le représente dans toute assemblée parlementaire, et le député doit rester responsable envers ceux qui l'ont choisi et mandaté.

SNJT - Port du brassard rouge au sein de l’ARP pour protester contre l’exclusion des journalistes

La vice-présidente du Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), Amira Mohamed, a affirmé, lors d’une conférence de presse, tenue, mardi 14 mars 2023, dans les locaux du syndicat, qu’interdire aux médias de couvrir les travaux de la première plénière du nouveau Parlement est une décision grave et lourde de sens. Elle a précisé qu’une telle décision est un dépassement manifeste, elle est scandaleuse et nuit à l’image du pays et des députés eux-mêmes, affirmant que le président de l’ARP, Brahim Bouderbala et d’autres députés ont condamné cette décision et exprimé leur soutien aux journalistes exclus.

Plénière interdite aux journalistes : Amnesty dénonce une atteinte à la liberté d'expression

Amnesty International a considéré que l'interdiction aux médias d'assister à la première plénière du nouveau parlement représentait une atteinte à la liberté d'expression. Dans une publication Facebook du 14 mars 2023, Amnesty International a indiqué que le chef de l'État, Kaïs Saïed s'était approprié les pouvoirs en annonçant des mesures exceptionnelles à la date du 21 juillet 2021. La même source a rappelé que ce dernier avait mis fin à l’activité parlementaire. Pour rappel, les médias nationaux ou internationaux ont été interdits d’accès à l’hémicycle.

Le ministre de l'Intérieur reçoit l'ambassadeur des États-Unis

Le ministre de l'Intérieur, Taoufik Charfeddine, a reçu à son bureau, mardi 14 mars 2023, l'ambassadeur des USA, Joey Hood, et la délégation l’accompagnant. La visite a été l'occasion de souligner les relations séculaires et le partenariat exceptionnel entre la Tunisie et les États-Unis, indique un communiqué du ministère de l'Intérieur, ainsi que les moyens de renforcer davantage cette coopération bilatérale et les domaines d'intérêt commun. L'ambassadeur américain a salué lors de la rencontre, le professionnalisme des unités sécuritaires dans l'application de la loi tout en respectant les droits et les libertés, ainsi que leur professionnalisme lors de la gestion des rassemblements.

Essid : Chebbi et Turki se trouvent dans une cellule infestée de tiques et sans toilettes

L'avocat et membre du comité de défense des opposants politiques arrêtés dans le cadre de l'affaire de complot contre l'État, Abdelaziz Essid, a indiqué que les conditions de détention de Khayam Turki et Issam Chebbi étaient inhumaines. Invité le 14 mars 2023 de Zina Zidi à « Studio Shems » sur Shems Fm, Abdelaziz Essid a expliqué que ses clients Khayam Turki, Issam Chebbi, Lazhar Akermi, Ghazi Chaouachi, Ridha Belhadj et Jaouhar Ben Mbarek étaient interdits de se croiser ou de se retrouver au même endroit. Il a indiqué qu’ils étaient dispersés dans un pavillon disposant du minimum de commodités.