Fixation des prix de vente des pommes et bananes : le ministère du Commerce temporise

Moins de 24 heures après l’annonce qui a réjoui les Tunisiens en ce qui concerne la fixation des prix de vente des pommes et des bananes sur le marché tunisien, rétropédalage du ministère du Commerce. En effet, et comme on s'y attendait, les professionnels se sont opposés à l’application des dispositions du ministère dès jeudi 9 mars 2023. En cause, le prix de revient et beaucoup plus cher que le prix de vente.

Résultat des courses, le ministère a dû temporiser et retarder l’exécution de sa décision pour quelques jours à la demande des professionnels. Une décision qui avait été prise unilatéralement et sans les consulter.

Le membre de la Chambre syndicale régionale des intermédiaires de vente de fruits et légumes au marché de gros de Bir El Kassaâ, Ali Matmati a affirmé, dans une déclaration à Mosaïque Fm reprise par le bulletin d’information, que les pommes seront vendues avec la nouvelle tarification imposée par le ministère alors que l’application de la nouvelle tarification pour les bananes sera reportée pour quelques jours (une semaine à dix jours) jusqu’à la liquidation des stocks actuels, le prix d’achat étant nettement supérieur au prix fixé. Une décision prise à la demande des professionnels, qui se sont réunis la veille avec des responsables du ministère pour leur expliquer leurs contraintes, surtout que ce produit est importé et que les prix sont fixés par les fournisseurs étrangers.

Pour sa part, le directeur général de la concurrence et des enquêtes économiques au sein du ministère du Commerce, Houssem Eddine Touiti, a également, indiqué à Mosaïque Fm, que théoriquement la nouvelle tarification pour les pommes entre en vigueur à partir de jeudi 9 mars 2023, mais qu'elle ne sera pas pleinement mise en œuvre. Le ministère a permis une entorse de quelques jours (deux à trois jours), jusqu’à la fin des stocks achetés avant la décision du ministère.

L’application de la tarification sera stricte pour les pommes locales au niveau des marchés de gros, a-t-il précisé. Par contre, l’application de la tarification pour les bananes sera un peu retardée.

Rappelons que le ministère du Commerce a fixé, dans une décision datée de la veille, le prix de vente maximal du kilo de bananes et de pommes. Le prix du kilo de pommes a été ainsi fixé à 4 dinars pour la vente en gros et 4,5 dinars pour la vente au détail. Le prix du kilo de bananes a été fixé à 4,5 dinars pour la vente en gros et 5 dinars pour la vente au détail.

Selon le syndicat des forces de l’ordre, les contrevenants risquent des amendes de 500 dinars.

