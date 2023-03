Tunisia Express : une levée de fonds 2,5 millions de dinars qui ouvre de gros horizons

Le Groupe de transport express des colis et de transit, Tunisia Express, a annoncé le mercredi 8 mars 2023 lors d’une cérémonie organisée aux Berges du Lac une levée de fonds de 2,5 millions de dinars auprès de Zitouna Capital, la filiale de la Banque Zitouna dédiée au capital-investissement.

Cette levée de fonds vise à booster et à développer l’activité du groupe à l'écheIIe nationale et internationale, et ce, à travers le développement et l’automatisation du process opérationnel, la digitalisation et l’harmonisation avec le développement du e-commerce en Tunisie et dans le monde, ainsi que l’adoption de nouvelles technologies et solutions innovantes.

Elle vise aussi à assurer au Groupe une solidité financière accrue, qui améliorera sensiblement la perception et les relations vis-à-vis des fournisseurs et des clients,ainsi qu’une trésorerie renforcée qui sécurise l’entreprise.

A cette occasion, une cérémonie de signature du pacte entre Tunisia Express et Zitouna Capital a été organisée, ce matin en présence de MM. Mohamed Saadaoui, Président Directeur Général du Groupe Tunisia Express, Hassan Bousbih, Directeur Général Adjoint, Kais Atig Ben Salah, Directeur Administratif et Financier, Bechir Chekib Tounsi, Directeur des Opérations, Mounir Fakhet, Directeur General de Zitouna Capital, Aymen Berrehouma, Director et Abderrahmen Ben Brahim, Investment Manager, ainsi que des représentants des médias.

Dans ce cadre, le PDG de Tunisia Express a annoncé que leur partenariat avec Zitouna Capital s'étale sur trois phases. La première phase est officialisée aujourd’hui grâce à la signature de ce pacte. Elle consiste en le développement et l'automatisation des processes ainsi que le renforcement de la digitalisation au sein du groupe.

Pour la deuxième phase, Mohamed Saadaoui a précisé qu’elle concerne le développement du groupe à l'échelle internationale. Et la troisième et dernière phase va permettre de faire du Groupe Tunisia Express un hub africain en matière de transport et de livraison de colis.

En effet, M. Saadaoui a rappelé qu'après 17 ans d'existence et avec un réseau de 12 agences régionales sur tout le territoire tunisien et une flotte de 350 véhicules, Tunisia Express est devenu assez mature. Il ambitionne, selon ses propos, de conquérir de nouveaux marchés internationaux.

A cet égard, le responsable a indiqué que Tunisia Express a choisi de conquérir le marché libyen, et ce, en raison du potentiel énorme que représente ce marché. D’ailleurs, il répond, selon ses dires, parfaitement aux attentes et ambitions du Groupe qui se veut un acteur actif en matière de logistique à l'échelle régionale et internationale.

En somme, on peut dire sans risque de se tromper que cette levée de fonds sera pertinente surtout que l’entrepreneur est bien préparé et a conscience des avantages et des inconvénients qu’elle représente.