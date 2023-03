Harak 25-Juillet : les procès des personnalités arrêtées doivent être publics

Imprimer

Le Harak 25-Juillet a tenu, mercredi 8 mars 2023, une conférence de presse, où il est notamment revenu sur les récentes arrestations ayant visé un certain nombre de personnalités politiques et publiques ouvertement opposées au régime actuel.

Abderrazek Khallouli, président du bureau politique du parti, a souligné qu’avant de qualifier le président de la République, Kaïs Saïed, de dictateur, le « système » qui était en place durant la dernière décennie devrait « se remettre en question » et admettre les atteintes et les violations qui ont été commises en ce temps.

« Personne ne s’est mobilisé à l’époque (…) ce système était lié et tous étaient dans le même sac et cela n’arrangeait pas leurs affaires de critiquer des dépassements ou même de les relever et c’est pour cela que nous sommes ici, pour dire qu’il n’y a pas lieu de comparer hier à aujourd’hui (…) leur bilan est un échec, nous sommes en pleine construction d’une nouvelle république et cela nécessite d’aller dans la réforme, la libération nationale et une nouvelle indépendance (…) pour ce qui est du dossier des subsahariens, il y a eu instrumentalisation de l’affaire et l’éclaircissement fourni par la Banque mondiale en témoigne, il y a lieu de se poser des questions sur l’agence Reuters », a-t-il déclaré.

Le porte-parole du Harak, Mahmoud Ben Mabrouk, a estimé, pour sa part que les récentes arrestations s’inscrivent dans le cadre d’une volonté du peuple pour que les coupables rendent des comptes et soient tenus responsables. « Le leader du processus a refusé d’aller dans ce sens sans respecter la loi et les arrestations qui ont eu lieu ont été appliquées avec des autorisations et des mandats émis par le Parquet et tout a été fait sur des bases légales contre ceux qui ont commis des crimes contre le peuple tunisien (…) notre demande est claire et pour que l’État cesse de subir ces critiques il faut rendre ces procès publics et avec une couverture médiatique importante », a-t-il ajouté.

M.B.Z