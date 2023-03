Signature d’un accord entre l’ANME et l’Anged

L’Agence Nationale pour la Maitrise de l’Energie (ANME) et l’agence nationale de gestion des déchets (Anged), ont signé, ce mardi 7 mars 2023, un accord, en présence de la ministre de l'Industrie, de l'Énergie et des Mines, Neila Gonji et de la ministre de l'Environnement, Leila Chikhaoui.

Cet accord, précise un communiqué conjoint, relève du cadre de la mise en œuvre de la politique de l'État dans le domaine de la transition écologique et dans la réalisation des objectifs de la transition énergétique à travers la valorisation matérielle et énergétique des déchets.

Cet accord vise également à développer la coopération entre les agences gouvernementales concernées pour une meilleure gestion des déchets et de l’énergie dans le pays.

La ministre de l’Industrie a souligné, à cette occasion, que son département œuvrera à impliquer les industriels dans les programmes de transition énergétique expliquant que cet accord est de la plus haute importance pour apporter des fonds et compléter les programmes conjoints et les projets de coopération dans le domaine de l'énergie et de la transition écologique, notant que l'approbation initiale de son financement et de son soutien a été faite par le Fonds pour l’environnement mondial, l’Agence française de l'environnement et la Banque africaine de développement en plus de l'Agence française de transition écologique.

M.B.Z