Météo Tunisie : des pluies éparses sur les côtes nord

L’Institut national de la météorologie (INM) indique que des pluies éparses sont prévues, durant la nuit du mardi 7 mars 2023, dans les régions côtières du nord.





Le temps devrait être dégagé dans les autres régions. Les températures nocturnes varient entre treize et dix-sept degrés, et seront d'environ onze degrés dans les montagnes de l'ouest. Les vents seront forts près des côtes nord, et la mer sera agitée à très agitée dans le nord.





S.H