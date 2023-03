Arrestations des opposants de Saïed : Amnesty exprime sa préoccupation

L’organisation internationale non-gouvernementale Amnesty a exprimé, mardi 7 mars 2023, sa préoccupation à la suite de la vague d’arrestations des opposants du président tunisien Kaïs Saïed.

Par voie de communiqué, l’ONG s’est déclarée préoccupée par l'application du décret-loi 54 et de la loi organique n°26 du 7 août 2015 relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent, qui représentent une réelle menace de la liberté de l’expression et du droit à la vie privée.

Amnesty a observé que la répression s’est accrue en Tunisie parallèlement avec l’escalade des discours de haine à l’encontre des immigrés irréguliers en provenance de l’Afrique subsaharienne, selon la même source.

L’organisation a également appelé les autorités tunisiennes au respect des droits de l’Homme et à la protection des droits fondamentaux des citoyens conformément aux normes nationales et internationales.

Depuis le 11 février dernier, la Tunisie a connu une vague d’arrestations de plusieurs opposants au régime en place dont des politiciens, des juges, des journalistes, des militants et des hommes d’affaires, et ce, pour « complot contre la sécurité de l’État ».

H.A