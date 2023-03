Ferid Belhaj : la décision de la Banque mondiale n'est pas une punition

Le vice-président de la Banque mondiale (BM) pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, Ferid Belhaj, a indiqué que plusieurs agents de cette institution se trouvant en Tunisie se sont retrouvés dans une situation inconfortable. « Le président de la Banque mondiale (David Malpass) était dans l’obligation d’adresser un mot à ses collègues afin de les soutenir », a-t-il ajouté.

Intervenant le 7 mars 2023 au micro de Elyes Gharbi durant « Midi Show » sur Mosaïque Fm, Ferid Belhaj a indiqué que la Banque mondiale était attachée à un ensemble de principes, dont le refus du racisme et de l’exclusion. Il a expliqué que l’info relayée par certains médias reposait sur une note interne. Il a estimé que l’agence de presse Reuters avait communiqué une partie de la note et de façon sélective.

« L’agence a modifié sa dépêche. Néanmoins, on n’a pas modifié le titre. C’est pour cela que nous avons publié, l’après-midi un communiqué… Le Cadre de partenariat avec la Tunisie devait faire l’objet d’une réunion avec du conseil d’administration de la Banque mondiale à la date du 21 mars 2023. Nous avons estimé que la majorité des échanges porteront sur ce sujet (la question des migrants en Tunisie). Les sujets importants dont nous voulions débattre tels que la coopération avec la Tunisie et les projets sur le court et moyen terme n'auraient pas bénéficié d’assez de temps », a-t-il dit.





Ferid Belhaj a assuré que cette décision ne signifiait pas la suspension des programmes en cours de réalisation entre la Tunisie et la Banque mondiale. Il a considéré que certains individus maîtrisant le sujet induisaient les Tunisiens en erreur. « Il n’y a aucun rapport entre la note interne adressée aux employés et l’accord entre la Tunisie et le Fonds monétaire international (FMI)… Il s’agit de deux institutions distinctes… Il y a un dialogue entre la Tunisie et le FMI… La relation entre la Banque mondiale et la Tunisie n’a aucun rapport avec de possibles sanctions… Il y a des programmes en cours d’élaboration… Rien n’a changé », a-t-il poursuivi.

Ferid Belhaj a indiqué que la reprise du Cadre de partenariat avec la Tunisie pouvait avoir lieu durant les prochains mois. Ceci pourrait se réaliser en moins de huit mois. Il a expliqué que la Banque mondiale était en contact direct et constant avec le gouvernement. « Nous devons dédramatiser certaines choses », a-t-il déclaré tout en affirmant que la question de la discrimination et de l’exclusion était une question de principe pour la Banque mondiale. Il a salué les efforts fournis par le gouvernement à ce sujet.

S.G