Mohamed Ben Salem admis à l’hôpital de Sfax

L’avocat Samir Dilou, a indiqué, dans une déclaration accordée, mardi 7 mars 2023, à Mosaïque FM, que l’ancien dirigeant nahdhaoui et ex-ministre de l'Agriculture, Mohamed Ben Salem a eu un malaise durant son transfert de Tunis à Gabès où il devait être entendu par le procureur près le Tribunal de première instance de Gabès. Il a été admis d’urgence à l’hôpital de Sfax.

Mohamed Ben Salem, a été appréhendé par des unités de la Garde nationale, vendredi 3 mars 2023.

Il aurait été appréhendé aux frontières de la Libye en possession d’une importante somme d’argent et les unités de la Garde nationale ont pris les mesures judiciaires nécessaires à son encontre.

Dans une publication sur la page de Mohamed Ben Salem, la famille s'est exprimée sur cette arrestation. Tout en affirmant que M. Ben Salem n'a pas été appréhendé près des frontières libyennes, la famille précise qu'il a été arrêté sur la route entre Médenine et Tataouine, alors qu'il effectuait une visite familiale dans la région. La famille a également démenti le fait que l'ancien ministre ait été arrêté en possession d'une importante somme d'argent.

Toujours selon la même publication, on lit également : « une unité de vingt agents de la Garde nationale, lourdement armés, ont arrêté aujourd'hui Mohamed Ben Salem [...] Son état de santé est préoccupant, étant donné qu'il souffre de diabète, d'hypertension et de problèmes cardiaques [...] Ses avocats et sa famille ignorent le lieu de sa détention et son état de santé actuel et fait porter, aux autorités, la responsabilité de toute détérioration de sa santé ».

M.B.Z