GAT Assurances s’associe à TotalEnergies Marketing Tunisie et récompense ses meilleurs conducteurs pour la 4e année consécutive !

GAT Assurances reprend son action de gratification de ses 100 meilleurs conducteurs en leur offrant une carte carburants TotalEnergies d’une valeur de 500 dinars chacune.

Cette action s’inscrit dans la politique de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE) pour sensibiliser à une meilleure conduite sur les routes tunisiennes. Le fléau des accidents de la route est un sujet de préoccupation majeur pour tous les acteurs de la société civile, et les entreprises ont un rôle important à jouer pour sensibiliser à une meilleure conduite et promouvoir la sécurité routière.

Un meilleur conducteur GAT Assurances est défini comme une personne qui n’a pas causé d’accident fautif depuis plus de cinq ans. Les cent gagnants seront tirés au sort parmi les clients de l’entreprise en présence d’un huissier de justice et appelé en direct par Borhène BSSAIES dans « l’émission impossible » sur les ondes d’IFM. Elle ciblera chaque jour les bons conducteurs de chacune des Agences GAT Assurances;

Le choix de TotalEnergies Marketing Tunisie s’explique par le fait que les deux entreprises sont des partenaires de taille de l’Association Tunisienne de la Prévention Routière (ATPR). Elles sont toutes les deux présentes aux côtés de l’ATPR pour l’accompagner dans les actions qu’elle entreprend au quotidien depuis plusieurs années. De plus, TotalEnergies Marketing Tunisie a été élu Service Client de l’année 2023 pour la 4ème année consécutive, ce qui garantit une expérience de qualité pour les gagnants.

GAT Assurances est fière de mettre en avant ses meilleurs conducteurs et de les récompenser pour leur conduite responsable. En travaillant ensemble, GAT Assurances et TotalEnergies Marketing Tunisie espèrent contribuer à encourager les bonnes pratiques de conduite sur les routes tunisiennes et à réduire le nombre d’accident sur les routes tunisiennes.