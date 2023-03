Les organisations nationales dénoncent la campagne de dénigrement qui les vise

L’UGTT, la ligue tunisienne des droits de l’Homme (LTDH), le syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT), le forum tunisien pour les droits économiques et sociaux (FTDES) et d’autres organisations nationales ont publié, le 2 mars 2023, un communiqué commun pour dénoncer la campagne de dénigrement et d’incitation qui les vise.

Les organisations signataires appellent le ministère public à assumer sa responsabilité historique en protégeant les droits, les libertés, la dignité humaine et la sécurité physique des personnes et des structures qui font l’objet d’attaques et d’incitation qui peuvent conduire à des actes de violence. Les organisations dénoncent également le discours d’incitation et raciste surtout avec les derniers développements qui ont donné à ce discours une couverture des autorités.

Les citoyens et les citoyennes sont également appelés à participer massivement à la marche organisée par l’UGTT samedi 4 mars à partir de la place Mohamed Ali à 8h30 du matin.

« Le contexte politique général en crise que vit notre pays, la détérioration du pouvoir d’achat des Tunisiens et l’augmentation du nombre de procès visant les syndicalistes, les journalistes, les activistes de la société civile exige de toutes les forces vives du pays d’être vigilantes et à se préparer à défendre les droits et les libertés particulièrement la liberté de la presse et d’expression, le droit syndical, la liberté d’organisation et de protestation pacifique et le droit à un procès équitable », conclut le communiqué.

L’association tunisienne des femmes démocrates, l’union générale des étudiants de Tunisie, Al Bawsala, l’association tunisienne des jeunes médecins et d’autres organisations font partie des signataires de ce communiqué.

S.F