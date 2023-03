Une nouvelle mesure liberticide du ministère de la Santé

Imprimer

Le ministère de la Santé a adressé une note administrative, datée du 27 février 2023, à l'intégralité des responsables et des employés des directions centrales, des institutions, des établissements et des entreprises étatiques relevant de son autorité les obligeant à demander une autorisation au préalable de la part du ministre de la Santé avant de participer à tout événement organisé par des entités étrangères, des organisations ou des associations. Cette mesure s'applique, également, aux réunions tenues par des administrations ne relevant pas du ministère de la Santé.

La publication de cette note administrative a été fortement critiquée. La Fédération générale de la santé relevant de l'UGTT a critiqué et condamné la publication de cette note de la part du ministre de la Santé. Elle a considéré que cette mesure représentait une atteinte grave à la liberté des agents de participer à des activités civiles, associatives, syndicalistes et culturelles et à leurs libertés personnelles. La Fédération générale de la santé a appelé l'intégralité des agents à rejeter cette note et à ne pas l'appliquer en raison des atteintes qu'elle apporte à la loi et à la constitution. La fédération a indiqué que les agents de la santé à se préparer pour préserver leurs droits et leurs acquis et à participer à tous les mouvements et les rassemblements à venir.

Le syndicat national des médecins, médecins dentistes et pharmaciens de la santé publique a exprimé son étonnement et son mécontentement quant à cette mesure. Le syndicat a considéré que cette note représentait un dangereux précédent touchant à la liberté syndicale et associative des agents et contraire à la loi et à la constitution. Le syndicat a affirmé qu'il ne se conformera pas à cette note. Il a appelé l'autorité de tutelle à honorer ses engagements et à appliquer les accords précédemment signés. Il s'agit d'accords visant à faire évoluer le secteur et les services sanitaires afin de préserver la paix sociale au sein des établissements sanitaires et de préserver leurs ressources humaines.

Le ministère de la Santé a publié un communiqué pour expliquer que les autorisations pour assister aux évènements organisés par des entités étrangères, des organisations ou des associations ne relevant pas de sa tutelle, concerne les invitations adressées à ses affiliés en leur qualité professionnelle et ne touche en rien leur liberté d’exercer leurs activités personnelles et collectives.

S.G