Kaïs Saïed, Nabil Ammar, TMM …Les 5 infos de la journée

Imprimer

Il est déjà 23h, voici le récapitulatif des informations les plus importantes ayant marqué la journée du 1er mars 2023 :

Kaïs Saïed : les procédures ne sont pas destinées à permettre l'impunité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 1er mars 2023, Leila Jaffel, ministre de la Justice, au palais de Carthage. Cette rencontre a permis de discuter du rôle essentiel des juges dans la situation actuelle que vit la Tunisie. Dans ce contexte, le président de la République assure que la Tunisie dispose de juges intègres qui se réfèrent à la loi, soulignant que tous ceux qui ont commis des crimes contre le peuple tunisien doivent être tenus responsables. «Sans un procès équitable et efficace, le peuple ne pourra pas récupérer ses droits et ne connaîtra pas la vérité qu'il a toujours appelée à révéler», poursuit-il.

Nabil Ammar : la Tunisie appelle tous ses partenaires à respecter la volonté de son peuple

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar, s’est entretenu, mercredi 1er mars 2023, avec Volker Turk, Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l’Homme, dans le cadre de la visite de travail qu’il effectue à Genève. À cette occasion, Nabil Ammar a rappelé que « l’engagement de la Tunisie en matière des droits de l’Homme est historique, soulignant que « les autorités tunisiennes veillent au respect rigoureux des droits de l’Homme et de la législation tunisienne, contrairement à ce qui est véhiculé, à dessein, dans le but de ne pas révéler les responsabilités engagées dans l’entreprise d’action graves ».

Hausse du TMM en février 2023

La Banque Centrale de Tunisie (BCT) a indiqué, mercredi 1er mars 2023, que le Taux moyen du Marché Monétaire (TMM) a enregistré une hausse, durant le mois de février 2023, pour atteindre 8,02%, contre 7,96% en janvier 2023 et 7,26% en décembre 2022. A la même période au cours des années précédentes, le TMM était de l’ordre de 6,25% en février 2022 et de 6,23% en février 2021.





Mandat de dépôt et grève de la faim de Said Ferjani

Le juge d’instruction auprès du Tribunal de première instance de Sousse 2 a émis, mercredi 1er mars 2023, un mandat de dépôt à l’encontre du dirigeant d'Ennahdha, Said Ferjani. Said Ferjani a entrepris une grève de la faim dès qu'il a appris l'émission de ce mandat de dépôt, a annoncé l'avocate Ines Harrath. Said Ferjani a été arrêté le 27 février 2023. Selon le premier adjoint du procureur de la République près le tribunal de première instance de Sousse 2, Rochdi Ben Romdhane, sa détention est liée à l’affaire « Instalingo » suivie par la brigade nationale de lutte contre la criminalité.

Le ministre saoudien de l'Intérieur reçu par Kaïs Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, mercredi 1er mars 2023, le ministre saoudien de l'Intérieur, le prince Abdulaziz bin Saoud bin Naif bin Abdulaziz Al-Saud. La rencontre a été une occasion, selon un communiqué de la présidence daté du même jour, pour le chef de l’État d'exprimer la volonté de la Tunisie de consolider davantage les liens fraternels sincères et la coopération fructueuse avec le Royaume d'Arabie Saoudite.