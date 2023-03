La République de Guinée diligente le rapatriement volontaire de ses ressortissants

La présidence de la République de Guinée a annoncé, mardi 28 février 2023, que « le ministre des Affaires étrangères, de l’Intégration africaine et des Guinéens établis à l’Étranger, Dr. Morissanda Kouyaté, ainsi que plusieurs cadres de son département ont pris leur envol pour la Tunisie, pays où depuis quelques jours, des ressortissants de l’Afrique subsaharienne subissent toutes sortes de sévices, au nombre desquels des compatriotes guinéens, suite à des propos tenus par les plus hautes autorités de cette nation maghrébine.





Le communiqué de la présidence de la République de Guinée précise que « ce vol spécial humanitaire a été diligenté par le chef de l’État, le Colonel Mamadi Doumbouya, pour aller urgemment au secours des Guinéens vivant dans ce pays du Maghreb et ainsi faciliter le rapatriement de ceux qui en manifesteraient l'intention et le désir.





Depuis le premier jour des exactions contre les ressortissants de l'Afrique au Sud du Sahara en Tunisie, sous les instructions du président de la Transition, le ministère en charge des Guinéens établis à l'étranger a rapidement mis en place une cellule de crise pour s'informer et gérer les difficultés de diverses natures (vivres, hébergements, santé et autres) signalées depuis la Tunisie. Des moyens financiers ont été également mobilisés à cet effet.





La délégation du ministère des Affaires étrangères pour la Tunisie est attendue très prochainement à Conakry avec des Guinéens sains et saufs, secourus à temps par leurs autorités toujours à l'écoute de leurs préoccupations », lit-on dans le texte du communiqué.





Rappelons que le président de la République avait présidé, le 21 février 2023, une réunion du conseil de sécurité nationale consacrée aux « mesures urgentes qui devraient être prises pour traiter le phénomène de l’afflux d’un grand nombre de migrants irréguliers subsahariens en Tunisie ».

Au cours de cette réunion, le chef de l’État avait souligne que cette situation est anormale et qu’il y avait « un plan criminel préparé depuis le début de ce siècle pour métamorphoser la composition démographique de la Tunisie ».

Et d’ajouter que « certaines parties ont reçu de grandes sommes d’argent après 2011, pour l’établissement des immigrants irréguliers subsahariens en Tunisie, assurant que l'objectif non annoncé des vagues successives de la migration clandestine étant de considérer la Tunisie comme un État africain n’ayant aucune appartenance arabe et islamique ».









