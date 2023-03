Tunis - Retrait de la garde de trois enfants maltraités par leur belle-mère

Le ministère de la Femme a publié, ce mercredi 1er mars 2023, un communiqué de presse pour revenir sur une affaire de maltraitance infantile qui a circulé sur les réseaux sociaux et provoqué une vague d’émoi et d’indignation auprès des internautes tunisiens.

L’affaire concerne trois enfants, âgés de quatre à sept ans, ayant subi des maltraitances provoquées par leur belle-mère. Ils présentaient, au moment de la visite du délégué de l’enfance, des traces de brûlures et de coups violents sur diverses parties du corps.

Le ministère a précisé qu’en coordination avec le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Tunis, un certain nombre de mesures ont été mises en place. La garde des enfants a été accordée à leur grand-père maternel et une psychologue a été désignée pour assurer l’encadrement psychologique des victimes. Les visites du père et de sa femme sont interdites jusqu'à ce que les décisions pénales soient prononcées.

Le père des enfants et leur belle-mère ont été placés en garde à vue jusqu’à la finalisation de l’enquête.

M.B.Z