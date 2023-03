Le comité du Cedaw préoccupé par la situation des femmes en Tunisie

Imprimer

Le Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes a exprimé sa préoccupation quant à la situation des femmes en Tunisie, et cela à l'issue de sa réunion, mardi 28 février 2023 à Genève.

Dans un communiqué daté du même jour, le Comité s’est dit alarmé par le taux élevé de violence sexiste à l'égard des femmes, en particulier le nombre élevé de féminicides, qui a augmenté pendant la pandémie du Covid-19. Il s’est dit aussi préoccupé par la non-adoption du projet de loi incriminant le viol conjugal. Il a exhorté la Tunisie à adopter une stratégie nationale visant à éliminer toutes les formes de violence sexiste, à accélérer les mesures législatives visant à criminaliser le viol conjugal et à fournir davantage de refuges et de services de soutien aux femmes victimes de violence sexiste.

En outre, le comité a également exprimé sa préoccupation concernant les discours de haine et le harcèlement, y compris l'utilisation non consensuelle d'images et de matériel vidéo sur internet, qui menacent les femmes dans la vie politique et publique. Il s'est interrogé sur la faible représentation des femmes aux postes de décision dans l'appareil judiciaire et le service diplomatique. Il a recommandé à la Tunisie de mettre en place des mesures ciblées pour accroître la participation des femmes à l'Assemblée des représentants du peuple, à la magistrature et au service diplomatique.

Il a aussi demandé à la Tunisie d'adopter une législation pour criminaliser les discours de haine et le harcèlement ciblant les femmes dans la vie politique et publique, et de tenir les entreprises de médias sociaux responsables des contenus discriminatoires des utilisateurs.

Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes est composé d’experts indépendants chargés de surveiller l’application de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (Cedaw). Il compte 23 spécialistes des droits des femmes à travers le monde. La Cedaw a été ratifiée par la Tunisie, en 1985.

La Cedaw est un outil qui permet aux femmes du monde entier d’apporter des changements dans leur vie quotidienne. Dans les pays qui l’ont ratifié, cette Convention s’est révélée indispensable pour contrer les effets de la discrimination, dont la violence, la pauvreté et le manque de protection juridique, ainsi que le refus de reconnaître les droits en matière de succession, les droits de propriété et d’accès au crédit.

D’après communiqué