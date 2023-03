BSB propose une offre spéciale sur son utilitaire Toyota Hiace Van

Une offre spéciale sur l’utilitaire Toyota Hiace Van est actuellement disponible chez BSB, distributeur officiel de la marque japonaise Toyota en Tunisie, et qui est valable jusqu’au 31 mars 2023.

En effet, pour l'achat d'un fourgon Hiace Van, l’acquéreur bénéficiera d’une franchise de 90 jours avec tous les établissements de leasing.

Le Toyota Hiace Van est le fourgon utilitaire par excellence grâce à sa grande polyvalence. Il est doté d’une motorisation trois litres diesel développant 92 chevaux, associée à une boite manuelle à cinq rapports. Puissante et efficiente en termes de consommation de carburant, cette motorisation fonctionnant au gasoil normal, garantit la puissance nécessaire à pleine charge en ville et aux alentours.

Grâce à sa capacité de charge 1.030 kg, le Hiace Fourgon est capable de transporter plus de volume et de poids et de remorquer des charges lourdes.

Fidèle à ses habitudes, la marque nippone accorde une grande importance à la sécurité des occupants, grâce à une liste de technologies de sécurité avancées, le modèle a décroché 5 étoiles au crash test à l’ANCAP.

Avec des dimensions parfaitement inscrites dans le segment, un confort élevé, et une cellule de chargement pratique et modulable, chaque professionnel trouvera la configuration qui lui permettra de travailler efficacement pour répondre à un besoin de prestations robustes en toutes circonstances.

Les besoins fondamentaux des utilisateurs professionnels ont été au cœur du développement du nouveau Hiace. Son gabarit est conforme au segment avec une longueur de 4,6 m, une largeur de 1,7 m et une hauteur de 1,98 m, permettant un volume de chargement de six mètres cubes. Sa charge utile est au meilleur du segment avec des valeurs pouvant aller jusqu’à 1.030 kg.

Le Hiace Van est actuellement disponible en version climatisée chez BSB Toyota, et son réseau au prix de 79.900 dinars. Demandez votre devis sur : https://toyota.com.tn/devis-en-ligne/

D’après communiqué