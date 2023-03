Le groupement des boulangeries modernes suspend son sit-in

Le groupement des boulangeries modernes relevant de la Confédération des entreprises citoyennes de Tunisie (Conect), a décidé de suspendre le sit-in entamé, ce mardi 28 février 2023, pour protester contre les quotas de farine imposés par le ministère du Commerce aux dites boulangeries.

Le groupement est parvenu à un accord avec l’autorité de tutelle concernant un certain nombre de propositions et de mesures qui seront mises en place dans les jours à venir, précise un communiqué de la Conect.

Le président du groupement Mohamed Jammali, a affirmé, hier, que les quotas de farine et de semoule octroyés par le ministère du Commerce aux boulangers va réduire de 40% la production de pain.

Il a précisé que la décision du ministère ne tient pas compte des particularités de chaque boulangerie moderne, d'autant plus que les capacités de production des boulangeries sont inégales et pousseront vers plus de spéculation et de manipulation des prix.

Mohamed Jammali a souligné que le pays compte 1.500 boulangeries modernes qui vont faire face à des difficultés pouvant conduire 14.000 employés au chômage. Il a noté que la décision du ministère va engendrer un manque au niveau du pain dans la mesure où certaines régions ne disposent pas de boulangeries traditionnelles pour les approvisionner en quantités suffisantes.

M.B.Z