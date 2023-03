Nomination d’un nouveau PDG de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine

Imprimer

Un décret ministériel paru dans le journal officiel, mardi 28 février 2023, indique que Ahmed Ezzedine est nommé président directeur général de l'Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU).





L'ARRU a engagé une étude stratégique afin d'établir le bilan de vingt ans d'activités dans le secteur du développement urbain et de prospecter les possibilités, les opportunités, les conditions et les moyens d'évolution qui lui sont offerts à la lumière des perspectives en matière de développement urbain et municipal, des politiques de l'état et des besoins d'intervention dans le secteur.







S.H