Le Premier ministre qatari reçu par Kaïs Saïed

Le président de la République Kaïs Saïed a reçu, mardi 28 février 2023, le Premier ministre et ministre de l'Intérieur de l'État du Qatar, le Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani, arrivé la veille à Tunis, dans le cadre d’une visite de travail, à la tête d’une délégation officielle regroupant notamment le ministre du Travail, le secrétaire d'État des Affaires étrangères et le sous-secrétaire du ministère du Commerce et de l'Industrie.

Côté tunisien étaient notamment présents le ministre de l’Intérieur, Taoufik Charfeddine et le ministre des Affaires sociales, Malek Zahi.

La rencontre a porté, selon un communiqué de la présidence daté du même jour, sur un certain nombre de questions liées aux solides relations fraternelles entre la Tunisie et le Qatar. Le président de la République a souligné que de nombreux projets d'investissement et de développement sont restés au point mort et devaient trouver une voie pour leur mise en œuvre et pour surmonter tous les obstacles.

Le chef de l’État a également profité de l’occasion pour féliciter le Qatar pour la brillante organisation de la Coupe du Monde de football, en affirmant que le succès du Qatar représente un succès pour tous les arabes.

Pour sa part, le Cheikh Khaled Ben Khalifa Ben Abdelaziz Al Thani a exprimé la disponibilité de son pays à financer ou contribuer à la réalisation de plusieurs projets en Tunisie, comme la plateforme de production de Sidi Bouzid ou l'Hôpital d’enfants de La Manouba outre sa coopération dans le domaine sportif via le transfert en Tunisie de l'un des stades qui ont accueilli les matchs de la Coupe du monde.

La réunion a permis d’aborder le sujet des Tunisiens travaillant dans divers secteurs au Qatar, qui est un aspect de la coopération entre les deux pays frères, où la volonté commune de renforcer la présence des compétences et des cadres tunisiens au Qatar a été soulignée, tout en diversifiant les domaines de coopération technique et l’échange d’expériences dans plusieurs secteurs.

Par ailleurs, les thématiques qui seront abordées lors Conseil des ministres arabes de l'Intérieur, prévu en Tunisie le mercredi 1er mars 2023, ont été l'un des axes de la discussion.

Le président de la République a souligné, dans ce cadre, que les solutions susceptibles d'éliminer le crime organisé et le terrorisme doivent être basées sur le traitement des causes qui ont conduit à l'exacerbation de ces phénomènes. Et d’ajouter que des solutions sécuritaires avec une coordination entre les pays sont nécessaires, mais que la première et principale forteresse demeure, selon lui, l'éducation et la culture, en plus de l'amélioration des conditions sociales des jeunes embrigadés par les réseaux criminels, soit à cause du manque de la liberté de pensée, soit à cause de la misère sociale.

I.N