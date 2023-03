Le Mali appelle ses ressortissants en Tunisie au calme et à la vigilance

Le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine a appelé, dans un communiqué daté de mardi 28 février 2023, les Maliens qui se trouvent en Tunisie à la vigilance, suite aux récents propos du président de la République en ce qui concerne les subsahariens et certains comportements et propos racistes observés depuis.

Ainsi, le ministre des Maliens établis à l'extérieur et de l'Intégration africaine a indiqué « suivre avec grande attention l’évolution de la situation de ses compatriotes résidents en Tunisie », en soulignant que « le département a pris les dispositions pour renforcer leur protection et pour leur assistance avec leur ambassade à Tunis et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ».

Le ministre a profité de l’occasion « pour inviter les Maliens en Tunisien à garder le calme et à adopter les attitudes indispensables à leur sécurité ». Tout en promettant d’informer au fur et à mesure sur l’évolution de la situation, il a appelé ses compatriotes à redoubler de vigilance.

I.N