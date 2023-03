La réponse d’Espace Manager à la campagne de racisme

Nos confrères d’Espace Manager ont manifesté, à leur manière, leur opposition à la campagne hostile visant les Subsahariens en Tunisie.

Ainsi, le journal électronique a sacré le seul noir de l’équipe en tant que meilleur employé de l’année 2022. El Haj Omar Diagana a reçu le prix suite à un vote interne qui l’a désigné à l’unanimité en « reconnaissance de son professionnalisme doublé de sa belle plume, son sérieux, sa modestie, sa fidélité et sa sérieuse contribution à la réussite de la société PressCom Edition ». Ce dernier a également, à cette occasion, été promu au poste de rédacteur en chef du journal.

PressCom Edition édite trois journaux, à savoir Espace Manager, Al Hasri et Zeyna.

M. Diagana est d’origine mauritanienne et vit en Tunisie depuis plus de vingt ans. Il y est venu en tant qu’étudiant en faculté des sciences humaines et sociales de Tunis, d’où il a décroché un doctorat en géographie physique.

R.B.H