ARTES Tunisie sur le podium des Volants d’Or

Imprimer

Comme à son habitude Renault s’est adjugée deux Volants d’Or hautement symboliques pour cette édition 2023 avec le Meilleur Service Apres Vente décerné au Groupe ARTES et le Titre d’action innovante pour la Direction Marketing

Une fois n’est pas coutume, le SAV d’ARTES est plébiscité pour l’approche globale de ses équipes dont la Satisfaction Client est la pierre angulaire d’une stratégie de fidélisation et une marque de fabrique pour attirer une nouvelle clientèle de plus en plus exigeante en termes de prestations et de délais.

Avec un réseau de 26 Agences couvrant tout le territoire et des équipes mobilisées et entrainées pour prodiguer les meilleurs conseils et offrir les meilleurs services, le Groupe ARTES joue les cartes de la proximité, de la disponibilité, de l’expertise et du professionnalisme pour s’affirmer comme le leader des concessionnaires automobiles en Tunisie.

Et fidèle à ses fondamentaux d’innovation et d’excellence, Renault Tunisie a obtenu un autre Volant d’Or récompensant sa Direction Marketing qui a entrepris une action intelligente en combinant savoureusement le glamour, l’artistique et la convivialité avec les outils digitaux et le street marketing pour faire découvrir ses modèles phares à l’instar du nouveau SUV AUSTRAL et de l’indémodable MEGANE qui ne cesse de se renouveler au grand bonheur des inconditionnels des Berlines confortables.

En image et en vidéo, les amoureux des SUV ont découvert avec plaisir la Renault AUSTRAL avec ses lignes élancées, sa signature lumineuse et son habitacle séduisant qui fédèrent de plus en plus d’amateurs de belles voitures alliant robustesse et design.

C’est un nouveau challenge pour les équipes d’ARTES appelées à performer pour se maintenir au diapason des concessionnaires automobiles en Tunisie en anticipant les attentes de leurs clients sur la qualité des véhicules en termes stylistiques et mécaniques et en répondant à leurs besoins de qualité de service et de disponibilité de pièces de rechange.