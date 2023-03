La Fondation Orange Tunisie lance son appel à projets « FabLabs Solidaires » pour l’année 2023

Les FabLabs Solidaires sont des lieux d’innovation permettant de comprendre et de s’approprier les technologies numériques dans un mode original, collaboratif et de partage. C’est donc une formidable opportunité pour y développer des compétences numériques et se préparer aux métiers de demain.

Avec huit FabLabs Solidaires ouverts à la Cité El Khadhra, à Bab Dzira, à Orange Digital Center au Lac, au Collège pilote Abou el Kacem Chebbi à Gabès, à la Technopole de Sfax, à la pépinière d’entreprises de Sousse, à la pépinière d’entreprises de Mahdia et un FabLab Solidaire mobile qui sillonne toute la Tunisie, gérés par nos partenaires associatifs « Association Jeunes Science de Tunisie », « EL Space », « Djagora », « Junior Entreprise ENISo » et « Cit’ESS » en plus de deux FabLabs Solidaires en cours de déploiement à Gafsa et à Béja, la Fondation Orange Tunisie souhaite renforcer ce programme et lance son 9e appel à projets, pour soutenir la création ou le développement d’autres projets de FabLabs Solidaires, courant 2023.

Depuis 2012, la Fondation Orange Tunisie a pour ambition de faire du numérique un facteur d’égalité des chances pour tous les Tunisiens.

Ainsi, la Fondation Orange Tunisie invite toute association/ONG tunisienne en mesure de présenter un projet qui répond à cette problématique à consulter le dossier de candidature et soumettre sa proposition directement sur la plateforme : https://www.fondationorange.com/fr/newsroom/actualites/2023/appel-projets-fablabs-solidaires-2023-international, avant dimanche 16 avril 2023.

Les critères clés :

§ la pertinence du projet et l’implication d’autres partenaires

§ un projet à destination des jeunes en insertion

§ la capacité de mise en œuvre et un budget réaliste

§ la pérennité du projet

§ la formation et la réalisation d’un projet collectif

Pièces à joindre au dossier :

le statut de l’association

le budget de l’association

le rapport annuel

le rapport du commissaire au compte

A noter que seules les associations et ONG dont les projets seront sélectionnés seront contactées.