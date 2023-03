André Parant affirme à Nabil Ammar l’attachement de la France au respect des droits et libertés

Le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar a reçu, lundi 27 février 2023, l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant qui lui a remis une lettre de félicitations adressée par son homologue française Catherine Colonna.

D’après un communiqué du département, la rencontre a été l’occasion de « souligner l’importance de préserver et de développer les liens d’amitiés et de coopération étroits entre la Tunisie et la France et l’importance que les deux parties accordent notamment aux prochaines échéances bilatérales ».

Sur son compte Twitter, l’ambassadeur a pour sa part indiqué que l’entretien a permis de rappeler l’importance du partenariat entre les deux pays, l’urgence de conclure un accord avec le Fonds monétaire international « que la France appuiera », et l’attachement de son pays au respect des droits et libertés.

I.L