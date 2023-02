Arrestation de Béchir Akremi

L’ancien procureur de la République, Béchir Akremi, aurait été arrêté, dimanche 12 février 2023, apprend Business News de sources concordantes. Il fait partie des 57 juges révoqués par le président de la République, Kaïs Saïed, en juin dernier.







L'ancien procureur, très controversé, est accusé par le comité de défense des martyrs Chokri Belaïd et Mohamed Brahmi de dissimulation de preuves et d'entrave à la justice. On l'accuse, également d'avoir été chargé, par le président du mouvement Ennahdha Rached Ghannouchi, d'innocenter des terroristes et de bloquer l'enquête portant sur les assassinats politiques.





S.H