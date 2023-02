Un diplomate de l’ambassade de Tunisie à Beyrouth affecté à Damas

Le ministère des Affaires étrangères a rendu public un communiqué, dimanche 12 février 2023, annonçant qu’il a été décidé d'affecter un diplomate de l’ambassade de Tunisie à Beyrouth pour renforcer la mission à Damas à partir du lundi 13 février 2023.

Cette décision a été prise dans le cadre du suivi de la situation de la communauté tunisienne en Syrie suite au séisme qui a frappé plusieurs régions du pays frère. Elle permettra d'assurer les meilleures conditions de prise en charge et d'information des citoyens tunisiens résidant dans les zones touchées, de faciliter leur évacuation vers la Tunisie si nécessaire, et de coordonner le processus d'envoi d'aide dans les zones touchées.





Rappelons que le président de la République, Kaïs Saïed, avait reçu, le 9 février 2023, le ministre des Affaires étrangères, Nabil Ammar. A cette occasion, le chef de l’État a décidé « de relever le niveau de la représentation diplomatique tunisienne à Damas » et a réaffirmé le soutien du peuple tunisien au peuple syrien, indiquant que « la question du régime syrien est une affaire intérieure qui concerne les Syriens seuls et que l'ambassadeur traite avec un État et non un régime ».

