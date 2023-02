Fitch Ratings prévoit une augmentation de l'inflation en Tunisie

Le rapport de l'agence Fitch Ratings sur la situation économique et financière en Tunisie, publié samedi 11 février 2023, indique qu’en Tunisie, les pressions inflationnistes devraient persister, et ce, en raison de l'adoption par le gouvernement de mesures d'austérité sévères qui dépassent les estimations.





Ces mesures reposent notamment sur une augmentation des taux d'imposition et des taxes d'une part et une réduction des subventions, notamment des produits énergétiques et l'électricité d'autre part, a rappelé l'agence.





Fitch Ratings a souligné que la levée des subventions des carburants en Tunisie a dépassé les estimations de ses experts, basées sur une augmentation des prix du pétrole et du gaz dans le monde cette année qui ne dépasse pas les 4,1% en moyenne.





Pour l’agence, les mesures du gouvernement, inscrites dans la loi de finances pour cet exercice vont renforcer davantage les pressions inflationnistes et les risques qui en découlent, notamment, la poursuite de l'augmentation du taux directeur au cours des prochains mois et la poursuite de la politique monétaire restrictive de la Banque centrale de Tunisie (BCT).





L'agence de notation a estimé que la BCT augmentera, en 2023, le taux directeur de 50 points de base à 8,50% afin de pouvoir absorber les fortes pressions inflationnistes attendues.





Le conseil d'administration de la BCT avait décidé, le 30 décembre 2022, de relever le taux directeur de 75 points de base pour le porter à 8% à compter du 2 janvier 2023, après des hausses successives en 2022 (75 points de base en mai et 25 points de base en octobre 2022).





Bien que la BCT ait décidé, en février 2023, de maintenir son taux directeur inchangé à 8%, l'agence de notation prévoit l'augmentation de ce taux de 50 points de base, au cours de l'année 2023, selon les prévisions qui projettent une poursuite de l'accélération de l'inflation pour les prochains mois.





Fitch Ratings a précisé, en outre, qu'il n'est pas possible de prévoir la date de la prochaine hausse du taux directeur tant que le conseil d'administration de la BCT ne dispose pas d'un calendrier de ses réunions. Et d'expliquer que le rythme de l'évolution de l'inflation impactera les décisions du conseil d'administration de la BCT pour modifier le taux directeur de l'institut d'émission.





Fitch Ratings a évoqué la décision de la BCT de maintenir le taux directeur à 8%, lors de sa réunion en février 2023, au cours de laquelle elle a reconnu la pression exercée par le gouvernement sur le secteur financier. Et de rappeler que le gouvernement tunisien se base de plus en plus sur le financement interne, vu la difficulté d'accéder aux financements externes.





Sur un autre plan, l'agence internationale prévoit une accélération de l'inflation qui devrait atteindre 9,5% en 2023, précisant que la BCT a eu recours au durcissement de sa politique monétaire.





L'agence internationale a révisé ses prévisions concernant l'inflation (7,3% auparavant), en se basant sur plusieurs facteurs notamment les augmentations prévues des prix des carburants sur le marché local et la baisse drastique de la subvention de l'énergie.





S.H (Avec Tap)