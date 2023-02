L’ATFD condamne les arrestations politiques

Imprimer





L’Association tunisienne des Femmes démocrates (ATFD) a rendu public un communiqué, samedi 11 février 2023, à la suite des arrestations arbitraires de militants politiques, effectuées dans des conditions contraires à la loi, soulignant que le ministère public n’avait pas émis de mandat d'arrêt.





L’ATFD indique que les arrestations ont été menées à l'aube, accompagnées d'intimidations et de menaces contre les familles des militants, ce qui ne laisse pas de place au doute quant à la nature politique de ces arrestations.





L’association a condamné ces arrestations de militants politiques qui exercent leur droit à la différence dans un cadre pacifique. Elle dénonce également les méthodes d'arrestation et de détention, qui sont caractérisées par la terreur et l'intimidation, bafouant la sécurité des domiciles et des familles des militants.





L’ATFD rappelle que l'exercice du droit à la différence et à l'expression de son opinion est garanti par la Constitution et les lois nationales, ainsi que par les instruments internationaux, y compris le droit de critiquer le pouvoir politique. Elle souligne l'importance de respecter toutes les procédures légales d'arrestation et de fournir des conditions équitables pour le procès, y compris la responsabilité de l'État de protéger les droits de tous les détenus, notamment en révélant leur lieu de détention, le motif de leur arrestation, en informant leur famille et en leur permettant d'avoir un avocat.

Rappelons que l'activiste politique Khayam Turki, l'ancien dirigeant nahdhaoui, Abdelhamid Jelassi et l'homme d'affaires Kamel Letaïef ont été arrêtés pour complot contre la sûreté de l’État, a appris Business News d'une source proche du dossier.





S.H