Le Front de salut qualifie d’illégale la détention de Khayam Turki

Le Front de salut a réagi, dans un communiqué, à l’arrestation, ce samedi 11 février 2023, de l'activiste et ancien responsable du parti Ettakatol, Khayam Turki.

Le Front a souligné que l’arrestation des suspects, les perquisitions effectuées dans leurs domiciles et les procédures de saisie ne peuvent être accomplies qu'en vertu de mandats judiciaires délivrés par le juge d'instruction et uniquement si le suspect est convoqué et que ce dernier refuse de comparaître devant la justice, le tout conformément aux dispositions explicites du Code pénal. Il a précisé que Khayam Turki n’a reçu aucune notification de la moindre poursuite engagée à son encontre ou convocation émanant d’une quelconque autorité judiciaire.

Khayam Turki, affirme le Front, a récemment été convoqué à plusieurs reprises par des unités de sécurité, avec l'intention de l'interroger sans fondement légal au sujet d'un déjeuner qu'il a organisé chez lui en l'honneur de plusieurs personnalités politiques opposées au coup d'État du 25 juillet 2021.

Il a également noté que le procureur de la République de Tunis a informé ses avocats qu’il n’avait aucune connaissance de l’objet de cette affaire, rappelant que l’arrestation de l’activiste est venue le lendemain d’une réunion tenue entre le président de la République, Kaïs Saïed et la ministre de la Justice, Leila Jaffel.

Le Front de salut considère que l’arrestation de Khayam Turki est contraire à toutes les procédures légales, qu’il s’agit d’une détention illégale et d’une atteinte aux droits et libertés des citoyens, appelant à sa libération immédiate.

L'activiste et ancien responsable du parti Ettakatol, Khayam Turki, a été arrêté très tôt au matin du samedi 11 février 2023.

Des policiers ont débarqué au domicile de Khayam Turki procédant à une fouille minutieuse. Ils ont emporté des ordinateurs et ont procédé à l'arrestation de l'activiste. Dans un statut publié le jour même, son avocat, Abdelaziz Essid, a dit tenter de trouver la partie qui a procédé à cette arrestation. Les avocats et la famille de Khayam Turki, ne savent pas où il est. Le ministère public près le Tribunal de première instance de Tunis n’a pas été consulté avant cette arrestation.

Abdelaziz Essid a affirmé qu'il ne sait pas non plus quelle brigade a effectué cette arrestation.

M.B.Z