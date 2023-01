Les médecins libéraux appellent à publier les textes réglementant l’exportation des services de santé

La chambre syndicale nationale des entreprises de soutien aux services de santé relevant de l’Utica a publié, ce mardi 10 janvier 2023, un communiqué faisant suite à la réunion qui s’est tenue le 29 décembre 2022 avec le syndicat des médecins de libre pratique.

Le communiqué indique que les deux parties ont convenu de l’importance de l’exportation des services de santé pour encourager l’investissement, soutenir l’emploi et limiter la migration des compétences. Elles ont exprimé des inquiétudes concernant l’impact des nouvelles mesures fiscales sur l’aspect compétitif de la Tunisie en tant que destination médicale dans un temps où les autres pays encouragent les professionnels de la santé et les services de soin.

La chambre syndicale et le syndicat des médecins libéraux ont renouvelé leur appel à accélérer la publication des textes réglementant les sociétés actives dans le secteur du tourisme médical et les textes sur la digitalisation et les consultations à distance.

M.B.Z