Inception Concept, Peugeot présente sa vision du futur de l’automobile

Avec un nouveau langage formel qui exalte son attitude féline et attractive, son intérieur au design révolutionnaire et sa promesse de sensations inédites de conduite, le Peugeot Inception Concept ouvre une nouvelle ère et incarne la vision de la marque pour ses futurs véhicules électriques. Premier manifeste du Design Peugeot dirigé par Matthias Hossann, le Peugeot Inception Concept porte en lui cette transformation majeure de la marque.

Le Peugeot Inception Concept est l’expression réaliste de cette vision optimiste, apte à relever les défis de demain. Avec sa nouvelle génération de i-Cockpit® et sa commande Hypersquare, elle révolutionne le plaisir de conduite, en proposant une nouvelle gestuelle intuitive. Avec son concept inédit de surface vitrée panoramique Skyspace, qui procure de nouvelles émotions et sensations. Son habitacle crée un nouvel espace intérieur et l’architecture innovante s’enrichit de matériaux qui jouent de leurs reflets colorés pour bannir le noir et redéfinir par ailleurs la notion de durabilité grâce à de nouvelles techniques.

Le Peugeot Inception Concept ouvre de nouvelles perspectives avec une architecture audacieuse, issue de la génération des plateformes « BEV-by-design » et permet de bénéficier d’un gabarit généreux, mettant en valeur l’excellence de ses innovations.

Ce manifeste inspirera les futurs produits de la marque, jusqu’aux plus compacts, à partir de 2025.

« Peugeot est engagé dans l’électrification de sa gamme. En 2023, 100% des véhicules de la gamme seront électrifiés et dans les deux prochaines années, cinq nouveaux modèles 100% électriques seront lancés. Notre ambition est simple : faire de Peugeot la première marque électrique en Europe en 2030. Cet objectif et cette vision ambitieuse ouvrent la voie à une transformation radicale de la marque. Elle s’incarne aujourd’hui dans le Peugeot Inception Concept qui marque le début d’une nouvelle ère ! Peugeot a fait la promesse que le monde est meilleur avec Allure, le Peugeot Inception Concept incarne dès aujourd’hui le sens de cette promesse », a affirmé Linda Jackson CEO de la marque Peugeot.

L’appellation Peugeot Inception Concept (ou « Inceptio » en latin) signifie le « début ». Nul autre patronyme ne pouvait mieux synthétiser l’ambition de ce manifeste Peugeot qui porte en lui la promesse d'une nouvelle ère pour la marque. Avec son design visionnaire, le Peugeot Inception Concept met en exergue un habitacle qui offre d’originales perspectives technologiques et vous embarque pour une expérience automobile exclusive.

Pour sa part, Matthias Hossann, directeur du design Peugeot, a indiqué : « Peugeot se transforme, mais le Peugeot Inception Concept demeure incontestablement une Peugeot. Il exprime l’attraction féline intemporelle de la marque et montre à quel point nous sommes optimistes quant à l’avenir de l’automobile et des émotions qu’elle procure. Brillant et lumineux le Peugeot Inception Concept réinvente l’expérience spatiale de la conduite tout en illustrant certaines de nos réflexions qui nous permettront de réduire de plus de 50% l’empreinte carbone de Peugeot d’ici 2030. La mutation de la marque concerne tous les aspects de la conception, de la production et de la vie des Peugeot de demain. Le Design est totalement impliqué dans cette transformation. »

Le Peugeot Inception Concept est conçu sur l’une des quatre futures plateformes « BEV-by-design » du groupe Stellantis. L’arrivée de cette nouvelle gamme de plateformes à partir de 2023 va révolutionner les Peugeot de demain. Nées pour l’électrification, elles offrent des différences majeures en termes d’architecture dont ont profité les designers pour repenser intégralement l’habitacle du Peugeot Inception Concept, et concevoir ainsi une posture de conduite inédite et une nouvelle expérience à bord pour les passagers.

La plateforme STLA Large sur laquelle repose le Peugeot Inception Concept, s’habille d’une silhouette de berline basse (1,34 m) et efficiente, de cinq mètres de longueur. Un gabarit volontairement choisi pour magnifier les nombreuses innovations de ce manifeste. La plateforme participe également au nouveau langage formel Peugeot, toujours garant de l’ADN de la marque.

Les nouvelles plateformes natives électriques « BEV-by-design » introduiront également les modules technologiques alimentés par l’intelligence artificielle : STLA Brain, STLA SmartCockpit et STLA Autodrive.

Le Peugeot Inception Concept 100% électrique est dotée de la technologie 800 V. Sa batterie de 100 kWh lui permet, en une seule charge complète, de parcourir 800 km, soit la distance de Paris à Marseille ou celle de Bruxelles à Berlin. Sa consommation est remarquable avec seulement 12,5 kWh aux cent km. La batterie recharge l’équivalent de trente km d’autonomie en une minute, soit 150 km en cinq minutes. Le Peugeot Inception Concept se recharge par induction, simplifiant cette étape par l’absence de câble.

Deux moteurs électriques compacts, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière, font du Peugeot Inception Concept une quatre roues motrices pour l’excellence d’une conduite dynamique totalement maîtrisée. La puissance cumulée tutoie les 680 ch (500 kW). L’accélération de zéro à cent km/h est exécutée en moins de trois secondes.

L’excellence de la technologie embarquée sur la famille de plateformes se concrétise sur le Peugeot Inception Concept par le Steer-by-Wire. Il fait disparaître le volant tel qu’on le connaît depuis des décennies, au profit d’une commande Hypersquare où les liaisons mécaniques disparaissent au profit de commandes électriques digitales.

Dès le premier regard, on reconnaît une Peugeot à sa posture féline. Les gènes de la marque sont présents, mais les codes sont réinterprétés pour la nouvelle ère qui s’ouvre aujourd’hui. Ce nouveau langage formel sera introduit sur les prochaines Peugeot à partir de 2025. Il est plus simple et plus pur. Il intègre une finition et des textures dignes de l’univers du digital. Ce nouveau design évolue entre des lignes sensuelles et des courbes athlétiques, plus géométriques et acérées, comme celles des épaulements d’ailes horizontaux.

Tout le challenge du design du Peugeot Inception Concept repose sur le contraste entre un profil dynamique - pour une posture féline - et un habitacle conçu comme une capsule vitrée qui plonge jusqu’au-devant des pieds du conducteur et du passager avant.

Vue de profil, le design conserve les codes Peugeot d’une berline élégante et élancée, alors qu’en vue plongeante, il nous guide dans un futur proche, celui des voitures électriques conçues sur des plateformes dédiées. Toute la magie du Peugeot Inception Concept est d’oser une transition parfaitement fluide entre le design extérieur et intérieur, grâce notamment à son vitrage exclusif.

Les passagers du Peugeot Inception Concept sont au cœur de 7,25 m2 de surface vitrée qui participent de l’audace conceptuelle de ce manifeste. La totalité du vitrage (pare-brise, vitres latérales et custode) est issue d’un verre conçu pour l’architecture. Adapté au Peugeot Inception Concept, il conserve ses qualités thermiques exceptionnelles et bénéficie d’un traitement multichroïque (traitement par bains d’oxides métalliques), process initialement utilisé pour la visière des casques d’astronautes par la Nasa. Ce verre Narima® dispose d’une réflexion plutôt chaude, dans les couleurs jaunes, et d’une transmission plutôt froide, dans les teintes bleutées. Cette surface vitrée crée un subtil dialogue entre l’extérieur et l’intérieur. À l’extérieur, elle se reflète sur la teinte de caisse neutre. À l’intérieur, elle diffuse ses éclats de lumière sur les matériaux en modifiant perpétuellement les reflets et les teintes. Les passagers du Peugeot Inception Concept découvrent une nouvelle expérience en matière d’environnement Couleurs & Matières, alors que le traitement du verre multichroïque règle le problème thermique et anti UV.

La teinte de caisse du Peugeot Inception Concept est composée de pigments de métal très fins et elle est monocouche, d’où une consommation d’énergie bien moindre lors de son application. Son aspect ultra-qualitatif met en valeur les volumes de la carrosserie et interagit, comme le vitrage, en se teintant en fonction de l’environnement extérieur.

Le bouclier frontal adopte une toute nouvelle signature lumineuse Peugeot qui intègre les trois griffes emblématiques. Cette nouvelle face avant très identitaire fusionne toute la partie calandre et la partie signature au sein d’un même objet qui embarque également les capteurs. Elle est composée d’un verre en une seule pièce avec, en son centre, le logo magnifié car luminescent avec effet 3D. Ce masque est parcouru de trois fines barrettes horizontales traversées par les trois griffes. Les quatre modules des optiques sont logés sous le masque en verre, lui-même traité avec un effet miroir. Ce dernier est imprimé avec la technologie digitale Inkjet.

Une « Tech Bar » traverse horizontalement la peau des portières. Cet écran affleurant émet différents messages à l’extérieur de la voiture lorsque le conducteur et ses passagers s’en approchent. L’intelligence artificielle dont Peugeot Inception Concept est doté permet de reconnaître la conductrice ou le conducteur, afin d’opérer les réglages de confort (posture des sièges, température, mode de conduite et préférences Multimédia) désirés par chaque occupant.

Outre le niveau de charge des batteries, la « Tech Bar » intègre les habituels messages de bienvenue et d’au-revoir, ainsi que les nombreux capteurs et radars liés à la délégation de conduite, laissant ainsi une carrosserie totalement lisse, car dépourvues de ces éléments techniques. La partie basse des portes s’élargit et ressort nettement pour gagner en aérodynamique sur cette zone très sensible.

Le Peugeot Inception Concept n’oublie pas l’aspect usage et praticité et adopte un élément de carrosserie mobile en avant de l’immense pare-brise. Ce petit capot libère la zone technique Aero Tech Deck dans laquelle le Peugeot Inception Concept concentre l’ensemble des fonctions de maintenance de l’électrique avec la prise de recharge et le suivi de charge.





Reflet identitaire de la nouvelle signature frontale, la poupe adopte un traitement très high-tech avec les trois griffes qui semblent rentrer à l’infini dans la voiture, grâce aux deux épaisseurs de verre, conférant un véritable effet magique. La poupe du Peugeot Inception Concept met en majesté le subtile sculpté des ailes, marquées par une simple ligne qui se diffuse dans un galbe généreux et charnel.

Les roues « Aerorim » du Peugeot Inception Concept conjuguent aérodynamique et esthétisme avec brio. Elles sont dessinées sur une symétrie axiale, tout comme les jantes vingt pouces de la nouvelle Peugeot 408. Des inserts de textile forgé participent à l’effort aérodynamique, alors que les inserts aluminium avec micro-perforations valident l’aspect très high-tech du design. L’emblème du Lion éclairé reste statique lors de la rotation de la roue. À l’intérieur de cette dernière, on aperçoit l’étrier de frein recouvert de verre à effet miroir. Cet aspect décalé du design fait écho aux parties en verre de l’Hypersquare, de la proue et de la poupe du Peugeot Inception Concept.

Peugeot Inception Concept incarne la vision du futur de l’automobile pour être au plus proche des attentes de clients à la recherche de toujours plus de plaisir et ouverts aux nouvelles technologies. Une nouvelle génération de clients, plus connectés et souhaitant une marque qui propose des vehicles électriques offrant une grande autonomie, un accès facile à la recharge, de la connectivité intégrée avec des logiciels de programmation des trajets via une interface simple. Peugeot à la solution et au cours des deux prochaines années, nous lancerons cinq nouveaux modèles 100% électrique, nous disposerons alors d’une gamme totalement électrique et dès 2030, toutes les Peugeot vendues en Europe seront électriques.

Avec son inédite commande Hypersquare, le Peugeot Inception Concept offre des sensations à bord amplifiées grâce à une expérience de conduite agile et une toute nouvelle génération de i-Cockpit® plus intuitif. Du bout des doigts par de simples clics ou appuis, vous contrôlez tous les paramètres de conduite et la technologie steer-by wire rend la conduite plus instinctive et simple comme dans un jeu vidéo mais cela dans la vraie vie. L’ergonomie ultime de l’Hypersquare qui remplace le volant classique crée une nouvelle gestuelle naturelle, plus simple et plus sécuritaire. De nouveaux gestes pour de nouveaux plaisirs de conduire, cette ergonomie apporte aussi un confort inégalé dans la conduite.

Le centre de l’Hypersquare est constitué d’un écran de type tablette dédié à la diffusion des informations de contrôle. Les pictogrammes des diverses fonctions (climatisation, volume de la radio, ADAS, etc.) sont affichés sur les deux parties latérales pour faciliter l’accès à la commande choisie. Cette dernière est située à l’intérieur des alvéoles circulaires, et accessible en déplaçant uniquement le pouce, sans lâcher la commande de direction des mains. Pour encore plus de confort de conduite, la jante de l’Hypersquare est réalisée en impression 3D, alors qu’en son centre, l’écran digital en verre procure un aspect High-Tech valorisant.

La future génération de i-Cockpit intègre la plateforme technologique Stellantis STLA Smart Cockpit.

La commande Hypersquare se combine en arrière-plan à un écran souple qui diffuse à 360° les informations de conduite ou d’info-divertissement. Ce Halo Cluster, avec son écran circulaire, permet d’informer les passagers qui s’approchent de la voiture. Une communication extérieure qui renforce le concept de partage et d’une nouvelle vision automobile.

Lors de la transition vers la délégation de conduite de niveau L4 (STLA AutoDrive), l’Hypersquare se rétracte et un grand écran panoramique se déploie en coulissant depuis le plancher pour offrir un nouveau mode de vie dans l’habitacle.

L’ambition de Peugeot est d’introduire l’Hypersquare sur une prochaine génération de véhicule de la gamme avant la fin de la décennie.

En amont du développement du Peugeot Inception Concept, la marque a testé et intégré la technologie du Steer-by-Wire afin de développer cette innovation et pousser les curseurs de la facilité de conduite, de la sécurité et de la fiabilité pour un usage réglementé. La colonne de direction physique disparaît, autorisant à bord du Peugeot Inception Concept la nouvelle architecture.

Le Peugeot Inception Concept propose une vision inédite de l’intérieur pour une grande routière, et crée de nouvelles postures d’assises, plus allongées, en accord avec les nouvelles architectures « BEV-by-design » dédiées aux véhicules électriques. La ceinture de caisse haute agit comme un renfort sécuritaire apaisant. Le rang 1 se projette vers l’avant et offre une vision de la route exceptionnelle.

Le deuxième rang profite d’une vision extérieure poussée à son paroxysme, grâce aux surfaces vitrées généreuses et aux nouvelles proportions des sièges. Les façades en verre au dos des sièges avant offrent aux occupants du deuxième rang leur propre zone d’ambiance et de paramétrages. Chaque matériau de l’habitacle a été traité en fonction de leurs reflets. Ainsi, la teinte à l’intérieur du Peugeot Inception Concept évolue en fonction de l’environnement dans lequel on évolue et varie selon la lumière qui nous baigne. À bord, l’espace, le confort et l’émotion sont magnifiés.

Toutes les proportions des sièges ont été retravaillées, avec plus de largeur et un confort immersif : le Comfort Fit, avec une assise qui s’adapte à la morphologie de chacun des passagers. L’architecture et la structure apparente du siège sont ajustées au plus près du corps. Il n’est plus question de s’asseoir dans un siège automobile, mais de s’installer dans un mobilier inédit, adapté aux conditions d’une conduite dynamique, ou en mode apaisant lors de la délégation de conduite. Les sièges du Peugeot Inception Concept aux proportions spectaculaires offrent cette posture Comfort Fit avec des appuie-têtes qui ne dépassent pas la ceinture de caisse. L’assise basse permet cette architecture inédite qui libère l’espace.

À bord du Peugeot Inception Concept, tout le mobilier est implanté plus bas. Face aux assises, le cockpit minimal et rétractable lors de la délégation de conduite, est dédié au seul conducteur. La planche de bord disparaît, ainsi que la traverse et le tablier. Avec cette visibilité totalement ouverte sur la route, les occupants bénéficient de nouvelles perspectives et expériences, décuplant l’émotion ressentie à bord.

Des sensations amplifiées passent par l’audio et Peugeot Inception Concept est équipé d’un système HiFi Premium Focal, marque française spécialiste en Audio Hifi. La spatialisation du son dans l’habitable est optimale avec des emplacements sur-mesure. Le système se compose d’un amplificateur, de plusieurs barres de son (comportant chacune plusieurs haut-parleurs coaxiaux de cent mm) implantées au niveau des portes et de l’avant de l’habitacle. À noter la présence de deux subwoofers au niveau du plancher.

Peugeot Inception Concept présente la vision optimiste de l’avenir de la marque. Il incarne les valeurs Allure, Emotion et Excellence d’une marque qui se transforme et entre dans une nouvelle ère. Peugeot Inception Concept inspirera les futurs produits jusqu’au plus compacts et cela à partir de 2025.

