Nemsia : aucune date n’a été encore fixée pour l’examen du dossier de la Tunisie par le FMI

Imprimer

La ministre des Finances, Sihem Nemsia, a démenti,mardi 10 janvier 2023, les rumeurs circulant sur la date d’examen du dossier de financement de la Tunisie par le Fonds monétaire international (FMI).

Dans une déclaration à Mosaïque Fm reprise dans son bulletin d’information de 13 heures, la ministre a affirmé : « La Tunisie a obtenu un accord préliminaire avec le FMI le 15 octobre dernier. Cet accord est toujours en vigueur. Le gouvernement n’est pas au courant des dates reprises sur les réseaux sociaux pour l’examen du dossier. Nous œuvrons actuellement pour la fixation d’une date pour l’examen du dossier par le Conseil d’administration de l’institution financière ».

La veille, l’examen du dossier de la Tunisie ne figurait pas dans le calendrier de l’institution financière internationale. Rappelons que l’examen du dossier de la Tunisie était prévu initialement pour le 19 décembre 2022.

En octobre 2022, le gouvernement tunisien avait obtenu un accord préliminaire avec le FMI. Une fois validé par le conseil d’administration, cet accord permettrait à la Tunisie d’obtenir 1,9 milliard de dollars sur quatre ans pour appuyer son programme de réformes.

Notons aussi que mercredi 4 janvier 2023 lors d’une conférence de presse, le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie Marouane El Abassi avait précisé qu’avant l’examen du dossier tunisien par l’institution financière, les autorités tunisiennes ont voulu parachever certaines conditions qui concernaient notamment la publication de certaines mesures dans la loi de finances 2023, l’amendement de la loi n°89-9 du 01 février 1989, relative aux participations et entreprises publiques, la loi des taux excessifs.

« Je suis serein sur la suite », avait-il soutenu, concernant le passage du dossier devant le FMI, en espérant que le dossier sera rapidement reprogrammé.

Et d’ajouter : « La loi de Finances 2023 a été promulguée, les discussions sont en train d’avancer sur la loi n°89-9, … Il reste à décider la date d’examen du dossier tunisien par la FMI qu’on espère le plus tôt possible ».

I.N