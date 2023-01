Kaïs Saïed limoge quatre ministres et 17 gouverneurs - Qu'en est-il ?

Une page Facebook qui porte le nom “l’activiste Boutheina “ a fait circuler depuis quelques jours un statut dans lequel elle prétend que le président de la République Kaïs Saïed a décidé de limoger 17 gouverneurs, 200 délégués, 320 maires et quatre ministres du gouvernement . Cette publication a fait 110 commentaires et 48 partages, et elle devenue virale depuis.

Vérification faite par BN Check il s’agit d’une fausse information partagée par les supporteurs du président de la République. Ainsi, la dernière décision de limogeage remonte à la semaine dernière, plus exactement le 6 janvier 2023. Le président de la République, Kaïs Saïed avait annoncé, lors de sa rencontre avec la cheffe du gouvernement, Najla Bouden le limogeage de la ministre du Commerce, Fadhila Rabhi et le gouverneur de Sfax, Fakher Fakhfakh.

R.A