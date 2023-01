Borhen Bssais, enthousiaste pour la reprise de la radio IFM

Imprimer

Borhen Bssais, animateur du plateau « l'Émission impossible » sur les ondes de la radio IFM, annoncé, lundi 9 janvier 2023, la reprise de la transmission de la radio, saluant tous ses auditeurs qui lui avaient fait part de leur solidarité.

« Après avoir testé son impact sur les nerfs, tout en s’assurant scientifiquement qu’elle n’avait aucun effet néfaste sur le cerveau et le système nerveux, plus particulièrement, lorsqu’elle démarre le matin avec une équipe composée par Mourad Zeghidi, Najib Dziri, Zied El-Heni, Ghofrane Binous, 'Sidi' Abdessatar Bacha, la petite Erij Hamrouni et Daly Ferchichi, les ondes d’IFM reviennent à leurs auditeurs. Merci à tous ceux qui ont demandé de nos nouvelles… Vous nous retrouvez comme d’habitude chaque matin avec « Émission impossible »… Une table de diversité, mais aussi de cohabitation », écrit-il.

Notons que la diffusion radiophonique d’IFM a repris, lundi 9 janvier 2023, une semaine après sa suspension lundi 2 janvier 2023 à cause d’un litige financier avec l'Office national de la Télédiffusion, notamment en ce qui concerne l’échelonnement de ses dettes

S.H