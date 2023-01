Samir Saïed et Fabrizio Saggio discutent du démarrage du projet d'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Italie

Le ministre de l'Économie et de la Planification, Samir Saïed, a reçu, ce lundi 9 janvier 2023, Fabrizio Saggio, le nouvel ambassadeur d'Italie en Tunisie.

La rencontre a permis de discuter de l'état d'avancement de la coopération bilatérale entre les deux pays, notamment au niveau de la coopération financière, des investissements et du partenariat, indique un communiqué du département.

Les deux parties ont souligné l'importance de lancer la préparation des cahiers des charges pour démarrer la réalisation du projet d'interconnexion électrique à partir de l'énergie solaire entre la Tunisie et l'Italie et passé en revue l'état d'avancement de la mise en œuvre de certains projets financés par l’Italie, en particulier ceux qui ont des difficultés à être achevés, soulignant la nécessité de former un groupe de travail conjoint pour intensifier la coordination afin de résoudre les problèmes et d’accélérer leur finalisation.

Le communiqué évoque également un échange autour de difficultés rencontrées par certaines entreprises italiennes implantées en Tunisie et l’encadrement dont elles ont besoin pour poursuivre leurs activités dans les meilleures conditions.

M.B.Z