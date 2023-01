Météo Tunisie : pluies orageuses et vents forts à partir de lundi soir

Imprimer

L'Institut national de météorologie (INM), a annoncé, dans un bulletin météo publié, lundi 9 janvier 2023, des vents forts qui seront observés ce soir et demain, mardi, près des côtes et sur les hauteurs du pays.

La vitesse du vent se situera entre 50 et 70km/h et qu’elle pourra atteindre les 90km/h. Des pluies orageuses sont également attendues dans le nord et le nord-ouest du pays.

M.B.Z